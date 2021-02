Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.02.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Krautheim: Auto beim Abbiegen übersehen

Rund 3.500 Euro Sachschaden ist das Resultat eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag in Krautheim. Ein 65-Jähriger befuhr gegen 13 Uhr mit seinem Ford die Landesstraße von Krautheim kommend in Richtung Klepsau. Auf Höhe der Gustav-Meyer-Hütte wollte er auf den dortigen Parkplatz nach links abbiegen. Ein hinter dem Ford in gleiche Richtung fahrender 23-Jährige übersah offensichtlich den vor ihm links Abbiegenden und streifte ihn beim Ausweichen am Kotflügel. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von 3.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Öhringen: E-Bike entwendet

Aus dem Innenhof eines Gebäudes in Öhringen wurde Sonntagabend ein E-Bike entwendet. Der Besitzer stellte das Rad gegen 18 Uhr unverschlossen im Hofgartenweg ab. Als er nach zirka 30 Minuten wieder wegfahren wollte, konnte er das Rad nicht mehr auffinden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes E-Bike Cityrad der Marke Winora mit sieben Gängen. Wer Hinweise zu dem Rad geben kann, soll sich beim Polizeirevier Öhringen, unter der Telefonnummer 07941 9300, melden.

Bretzfeld: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Über Notruf wurde der Polizei am Freitagabend ein Schlangenlinien fahrender Kleintransporter in Bretzfeld mitgeteilt. Der VW-Fahrer war gegen 21 Uhr mit seinem Fahrzeug auf Heilbronner Straße in Richtung Öhringen unterwegs. Bei der Kontrolle in Bitzfeld durch die gerufene Streife schlug den Beamten deutlich Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkotest zeigte einen Wert von über 1,4 Promille. Auch hat der Fahrer keinen Führerschein mehr. Der 47-Jährige musste mit zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige.

Obersteinbach: Von der Fahrbahn abgekommen

Verletzt wurde Sonntagvormittag ein 79-Jähriger zwischen Obersteinbach und Michelbach. Der Fahrer eines Fords befuhr gegen 11 Uhr die Kreisstraße in Richtung Michelbach und kam aus bisher unbekannter Ursache, vor einer scharfen Rechtskurve, nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er nach zirka zehn Metern mit einem Baum, welcher den Pkw stoppte. Der Fahrer wurde hierbei verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Ford entstand Totalschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro.

