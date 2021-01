Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.01.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81/ Untergruppenbach: Auto beim Spurwechsel übersehen

Weil eine 27-Jährige beim Spurwechsel auf der Autobahn ein anderes Fahrzeug übersah, kam es am Freitagmorgen bei Untergruppenbach zum Unfall. Die Frau fuhr gegen 8.30 Uhr auf der A81 in Richtung Stuttgart, als sie um einen LKW zu überholen von der mittleren auf die linke Spur wechselte. Dabei bemerkte sie wohl nicht den dort von hinten herannahenden VW eines 34-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Schäden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

