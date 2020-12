Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.12.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Merchingen: Bei nasser Straße von der Fahrbahn abgekommen

Ein 29-Jähriger ist am Mittwoch gegen 17 Uhr bei nasser Fahrbahn zwischen Merchingen und Ballenberg verunfallt. Der Mann war mit seinem Renault aus Richtung Merchingen kommend nach Ballenberg unterwegs, als er vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn von der Straße abkam. Der Renault fuhr zunächst nach rechts in den Grünstreifen, ehe er durch den Fahrer übersteuert wurde und nach links von der Fahrbahn abkam. An dem Wagen entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro, der Renault war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Rosenberg: Mit gestohlenem Roller vor der Polizei geflüchtet

Eine Verfolgungsfahrt unter Drogeneinfluss mit einem gestohlenen Roller lieferte sich ein 21-Jähriger am Mittwoch kurz vor Mitternacht mit der Polizei in Rosenberg. Der Rollerfahrer fiel den Beamten gegen 23.55 Uhr in der Hauptstraße in Rosenberg auf und sollte dort einer Kontrolle unterzogen werden. Anstatt zu halten, gab der Rollerfahrer jedoch Gas und fuhr in Richtung Talweg davon. Auch während der Fahrt über mehrere Feldwege gelang es dem Fahrer trotz riskanter Fahrweise nicht die Polizeistreife abzuschütteln. Im Bereich des Kalkwerkwegs wurde der Rollerfahrer durch eine geschlossene Schranke zum Anhalten gezwungen, woraufhin er festgenommen wurde. Kurze Zeit später konnte die Polizei die Gründe für den Fluchtversuch feststellen. Der Mann hatte zwar keinen Führerschein, dafür aber eine Drogenbeeinflussung, zudem war der Roller als gestohlen gemeldet worden. Den 21-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss und der Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen.

Buchen: Trotz Alkoholeinfluss Auto gefahren

Ein 51-Jähriger ist am Freitag gegen 13 Uhr mit seinem Auto von Buchen in Richtung Mosbach gefahren, obwohl er stark alkoholisiert war. Einer Zeugin fiel gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Buchen ein Ford auf, der Schlangenlinien fuhr, weshalb sie die Polizei verständigte. Die Einsatzkräfte konnten den Ford anschließend zwischen Buchen und Mosbach feststellen, wo der 51-jährige Fahrer des Wagens kontrolliert wurde. Zunächst konnte kein Alkoholtest durchgeführt werden, da der Mann augenscheinlich zu betrunken war. Ihm wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Nachdem der Mann sich etwas ausgeruht hatte, funktionierte auch der zuvor misslungene Alkoholtest, der 2,8 Promille ergab. Der Mann musste vor Ort seinen Führerschein abgeben, ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131/104-1013

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell