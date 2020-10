Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.10.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Öhringen: Auf Autobahn ins Schleudern geraten - Ein Verletzter

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 7 Uhr auf der Autobahn 6 zwischen Öhringen und Neuenstein. Der 18-jährige Fahrer eines BMW kam vermutlich wegen unangepasster Geschwindigkeit bei Aquaplaning ins Schleudern und überschlug sich. Anschließend prallte er gegen den Auflieger eines DAF-Sattelzugs. Der 18-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus, es entstand Sachschaden von circa 7.000 Euro.

Öhringen: Mehrere Autofahrer durch Fahrweise genötigt

Zwei Autofahrer wurden am Donnerstag gegen 14 Uhr durch den Fahrer eines Audi zwischen Neuenstein und Öhringen bedrängt. Der Audi-Fahrer fuhr zunächst einem vorausfahrenden Seat dicht auf und ließ sich zurückfallen, um diesem mehrmals Lichthupe zu geben. Anschließend überholte er das Fahrzeug und setzte seine aggressive Fahrweise bei einem vorausfahrenden Opel fort. Als die beteiligten Fahrzeuge in Öhringen, am Friedrichsruher Ring, halten mussten, stellten die Fahrer des Seat und des Opel den Audi-Fahrer zur Rede. Es entwickelte sich ein Streit, wobei sich der 61-jährige Audi-Fahrer an der Hand verletzte. Die Ermittlungen zu dem Vorfall hat die Polizei Öhringen übernommen.

Künzelsau: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Einen Unfall verursacht und anschließend geflüchtet ist ein LKW-Fahrer am Donnerstag gegen 10 Uhr in der Reinhold-Würth-Straße in Künzelsau. Der 55-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr beim Rückwärtsfahren aus einer Tiefgarage zweimal gegen einen geparkten LKW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Besitzer oder die Polizei zu informieren. Der Vorgang konnte jedoch beobachtet werden, weshalb den Fahrer nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht erwartet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131/104-1013

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell