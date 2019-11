Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.11.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: Versuchter Wohnungseinbruch

Unverrichteter Dinge musste ein Einbrecher seinen Versuch, in eine Einliegerwohnung in der Hornbergstraße in Mosbach zu gelangen, abbrechen. Der Täter versuchte augenscheinlich durch Aufhebeln eines Fensters in die Wohnung zu gelangen, was ihm jedoch nicht gelang. Dabei ging die Glasscheibe zu Bruch. Wer am Montag, in der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 19.30 Uhr im Tatortbereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

