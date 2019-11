Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.11.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Osterburken: Polizeibeamter verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein Polizeibeamter in der Nacht von Montag auf Dienstag bei einer Auseinandersetzung am Bahnhof in Osterburken. Vorausgegangen war dem Vorfall ein schlafender Fahrgast, der einen Zug am Bahnhof nicht verlassen wollte. Ein Lokführer der Deutschen Bahn fand einen Mann schlafend am Endbahnhof Osterburken im hinteren Abteil des Zuges auf. Er wurde gebeten, den Zug zu verlassen worauf er aggressiv und ausfallend reagierte. Erst nachdem das Reinigungspersonal dem Lokführer zu Hilfe kam, verließ der Angetroffene den Zug. Unmittelbar danach sprang er ins Gleisbett und schmiss mehrere Steine gegen den Zug. Der Zugverkehr musste für kurze Zeit gesperrt werden. Die Polizei wurde verständigt. Als die eingetroffenen Beamten den Steinewerfer nach Ausweisdokumenten durchsuchen wollten, widersetzte sich dieser der Durchsuchung so vehement, dass er zu Boden gebracht werden musste. Hierbei versetzte er einem der Beamten einen gezielten Kopfstoß, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Im Anschluss wurde er in Gewahrsam genommen. Derzeit wird geprüft, ob durch das Steinewerfen ein Schaden am Zug entstand. Die Bundespolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mosbach-Neckarelz: Pech gehabt

Eine unbekannte Person hebelte vergangene Woche das Küchenfenster eines Einfamilienhauses in der Nackarelzer Torhausstraße auf. Im Inneren musste der Langfinger jedoch feststellen, dass es nichts zum Stehlen gab. Zeugen, die zwischen Mittwoch und Sonntag im Bereich der Torhausstraße verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

