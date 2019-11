Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.11.2019 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Zeugen nach Unfall gesucht

Eine verletzte ältere Dame wurde Montagmittag auf einem Supermarktplatz in Öhringen aufgefunden. Die über 80-Jährige war gegen 11.45 Uhr in der Hindenburgstraße einkaufen. Als sie nach dem Einkauf am Gebäude des Supermarktes entlanglief, bekam sie ihren Angaben nach einen Schubs und stürzte. Vermutlich wurde die Dame von einem rückwärts ausparkenden Fahrzeug leicht touchiert und stürzte anschließend. Ob die Berührung bemerkt wurde, ist nicht bekannt. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich beim Polizeirevier Öhringen, unter der Telefonnummer 07941 9300 melden.

