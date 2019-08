POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Hohenlohekreis Bretzfeld: Frontalzusammenstoß mit zwei schwer verletzten Fahrzeuglenkern Am Dienstagabend, gegen 17.15 Uhr, ereignete sich auf der L 1036 zwischen Schwabbach und Hölzern ein Frontalzusammenstoß zwischen einem Kleintransporter mit Anhänger und einem Pkw. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 19-jähriger VW Passat-Lenker die L1036 in Richtung Schwabbach und kam, aus bislang ungeklärter Ursache, kurz vor Schwabach auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit dem entgegenkommenden Ford Transit mit Anhänger. Bei dem Unfall wurde der 19-jährige sehr schwer verletzt und musste mit dem eingesetzten Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht werden. Der 50-jährige Lenker des Ford Transit wurde ebenfalls durch den Aufprall schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus abtransportiert werden. An der Unfallstelle waren die Feuerwehr aus Bretzfeld mit 5 Einsatzkräften vor Ort sowie zwei Rettungswagen und eine Notarztbesatzung im Einsatz. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei insgesamt auf 23.000 Euro. Aufgrund von Reinigungsarbeiten war die Straße zwischen Schwabbach und Hölzern bis 20.40 Uhr gesperrt. Die Straßenmeisterei Öhringen war bei der Absperrung im Einsatz. Zwei Streifen des Polizeireviers Öhringen und eine Streife der Verkehrspolizeidirektion Weins-berg waren bei der Aufnahme des Unfalles gebunden. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

