Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.08.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A 81/Hardthausen: LKW und Transporter ausgebrannt

Zwei Verletzte und zwei ausgebrannte LKW waren die Folgen eines Unfalls am Montagnachmittag auf der A 81. Kurz vor 14 Uhr wurde ein brennendes Fahrzeug gemeldet. Als immer mehr Notrufe eingingen, wurde deutlich, dass es sich um einen Unfall handelte. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte dann fest, dass der Fahrer eines Lastwagens die A 81 in Richtung Stuttgart befuhr. Etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Neuenstadt prallte der Laster gegen das Heck eines auf der Standspur stehenden Sprinters der Autobahnmeisterei. Dieser stand dort mit einer Absperrwand am Heck, um als Vorwarner auf Mäharbeiten aufmerksam zu machen. Warum der LKW ungebremst auf die Absperrwand auffuhr, ist unklar. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden der Sprinter und der LKW durch die Leitplanke gedrückt und in eine fünf Meter tiefe Böschung geschleudert. Beide begannen zu brennen. Beide Fahrer konnten sich vor dem Ausbrennen aus ihrem Führerhaus befreien. Sie wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in Kliniken gebracht. Das Löschen der eingesetzten Feuerwehren gestaltete sich schwierig, weil der LKW mit Textilien beladen war und die Gefahr bestand, dass die Glutnester bei der Bergung immer wieder aufflammen könnten. Zwischendurch wurde ein Fahrstreifen freigegeben. Zum Bergen und zum weiteren Ablöschen der Ladung muss die A 81 jedoch in Fahrtrichtung Stuttgart wahrscheinlich bis 21 Uhr gesperrt werden. Die Höhe des Gesamtsachschadens wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 12

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell