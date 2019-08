Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 05.08.2019, Stand 0.15 Uhr

Heilbronn (ots)

Stadtkreis Heilbronn Heilbronn-Neckargartach: Feuerwehreinsatz nach Küchenbrand Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte am Sonntag um 23.05 Uhr Brandgeruch in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ludwigstraße und verständigte die Feuerwehr. Auf Klingeln der Nachbarin öffnete die 63-jährige Bewohnerin, die offensichtlich einen Topf mit Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen hatte. Die Nachbarin erstickte beherzt den brennenden Topf, so dass die eintreffende Feuerwehr nur noch die Raumentlüftung übernehmen musste. Die 63-Jährige konnte in ihre Wohnung zurückkehren. Personen wurden nicht verletzt. Zu einem größeren Schaden kam es nicht. Die Feuerwehr war mit 23 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz.

