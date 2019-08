Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 04.08.2019, Stand 10.30 Uhr

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn Heilbronn: Mehrere PKW und Lichtzeichenanlage beschädigt Aus bislang unbekannter Ursache streifte ein 18-jähriger Seat-Fahrer am Samstag um 06.35 Uhr zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Oststraße geparkte PKW. Der 18-Jährige war in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs und beschädigte kurz vor der Bismarckstraße einen VW Polo sowie einen BMW. Anschließend kollidierte der Seat noch mit dem Befestigungsmasten der Lichtzeichenanlage. Der Mast wurde aus seiner Verankerung gerissen und hing in die Fahrbahn. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt ca. 20 000 Euro, an der Lichtzeichenanlage ca. 2 000. Die Oststraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten kurzzeitig ge-sperrt werden.

Main-Tauber-Kreis Ahorn-Schillingstadt: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht Zeugen sucht die Polizei Tauberbischofsheim nach einem Verkehrsunfall am Samstag in der Zeit zwischen 02.00 bis 08.00 Uhr. Ein PKW war vermutlich auf der L 514 von Schwabhausen in Richtung Schillingstadt zunächst nach rechts und anschließend nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei wurden zwei Leitpfosten beschädigt und ein Schaden von ca. 200 Euro verursacht. Der Fahrzeugführer entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf einen rotfarbenen PKW BMW sind vorhanden. Zeugen, die zum Unfallhergang, dem Unfallfahrzeug bzw. dessen Fahrer Angaben machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/810 in Verbindung zu setzen.

