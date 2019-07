Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUM HEILBRONN VOM 07.07.2019 MIT EINEM BERICHT AUS DEM MAIN-TAUBER-KREIS

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Mähdrescher und Acker gerieten in Brand Ein Landwirt war am Samstagnachmittag mit seinem Mähdrescher bei Markelsheim unterwegs um ein dortiges Feld im Gewann Loch zu dreschen. Im Verlauf der Arbeiten gerieten der Mähdrescher und das abgeerntete Stoppelfeld in Brand. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr Bad Mergentheim und Markelsheim konnte der Brand soweit unter Kontrolle gebracht werden, dass ein Übergreifen auf die nebenliegenden Felder verhindert wurde. Die Feuerwehren waren mit neun Fahrzeugen und 50 Mann vor Ort. Mitarbeiter des Landwirtes brachten zur Unterstützung der Löscharbeiten noch ein 30.000 l Wasserfass an den Brandort. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe vom ca. 1000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

