Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Rennradfahrer verletzt

Goch (ots)

Mit Verletzungen musste am Sonntagmorgen ein 64 Jahre alter Radfahrer aus Wanroij in das Krankenhaus gebracht werden. Er war gegen 11:00 Uhr in einer Gruppe von 12 Rennradfahrern auf der Eyckschen Straße in Richtung Asperden unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem Pkw einer 60 Jahre alten Frau aus Goch, die die Alte Klever Straße in Richtung Klever Straße befuhr. Der Radfahrer stürzte zunächst auf die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. (SI)

