Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.06.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Brand in Schule

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Donnerstag, um circa 11 Uhr in einer Schule in der Sankt-Rochus-Straße in Buchen. In einer Küche der Schule brach aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer aus. Glücklicherweise konnten alle Schülerinnen und Schüler das Gebäude rechtzeitig verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Die freiwillige Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer vollständig löschen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die Ermittlungen wurden durch die Polizei aufgenommen und dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 13

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell