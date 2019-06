POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.06.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Neckarsulm: Schon wieder der Karl

Irgendwas hat der BUGA-Karl, das Zeitgenossen zur Zerstörungswut reizt. Am Morgen des Donnerstags wurde ein beschädigter pinkfarbener Zwerg in der Neckarsulmer Urbanstraße entdeckt. Der bei der Bushaltestelle Zweiradmuseum aufgestellte Karl wurde stark beschädigt. Wie, das ist unklar. Hinweise auf die Täter hat die Polizei keine, allerdings hörten Anwohner in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, kurz nach 4 Uhr, einen Knall. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 07132 93710 melden möchten.

