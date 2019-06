Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.06.2019

Heilbronn (ots)

Schwarzach: 81-Jährige bei Wohnhausbrand lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Brandverletzungen zog sich eine 81-jährige Frau beim Brand ihrer Wohnung am Mittwochabend, kurz nach 22 Uhr, in Schwarzach zu. Die Rettungsleitstelle wurde um 22.10 Uhr über das Feuer informiert und alarmierte Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Vor Ort fanden die Retter eine brennende Dachgeschoss-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Wachtbuckel in Schwarzach vor. Die Frau konnte von Ersthelfern aus ihrer Wohnung gerettet werden. Sie wurde mit schwersten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Spezialklinik gebracht. Die Feuerwehr, welche mit 35 Einsatzkräften vor Ort war, verhinderte, dass sich der Brand auf das gesamte Haus ausbreitete und löschte das Feuer. Die Wohnung der Seniorin wurde jedoch komplett zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Hinweise auf Brandstiftung gibt es derzeit nicht. Spezielle Brandermittler der Kriminalpolizei werden nun versuchen herauszufinden, wie es zu dem Feuer kommen konnte.

