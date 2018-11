POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.11.2018 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Tauberbischofsheim: Aus Unachtsamkeit Unfall verursacht

Aus Unachtsamkeit verursachte eine 23-Jährige am Donnerstag, um circa 17.15 Uhr, mit ihren Ford einen Verkehrsunfall in der Blumenstraße in Tauberbischofsheim, indem sie rückwärts gegen einen Pfeiler fuhr. Die Polizeistreife vor Ort stellte nicht nur den Schaden an dem Pfeiler in Höhe von circa 300 Euro fest, sondern auch, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Mit einer Anzeige muss sie nun rechnen.

Tauberbischofsheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte am Donnerstag zwischen 10.10 Uhr und 10.30 Uhr mit seinem Pkw beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten VW Touran auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf der Pestalozziallee in Tauberbischofsheim. Danach entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim zu wenden.

Igersheim: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw kam es am Mittwoch, zwischen 8.30 Uhr und 17 Uhr, in der Walter-Wittenstein-Straße in Igersheim. Unbekannte zerkratzten dort einen geparkten Audi im Bereich der Kofferraumhaube und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim zu wenden.

