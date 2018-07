POL-BI: Diebstahl in Parfümerie - eine Täterin festgenommen

Bielefeld (ots) - AK/Bielefeld-Innenstadt- Am Samstag, den 07.07.2018 gegen 18:00 Uhr, fiel eine Frau beim Ladendiebstahl in einer Parfümerie an der Bielefelder Bahnhofstraße auf. Ein Ladendetektiv beobachtete die 33jährige Frau dabei, wie sie mehrere Parfümflaschen im Gesamtwert von 269,-EUR in einer mitgebrachten Handtasche verstaute und so unvermittelt die Parfümerie verlassen wollte. Der Zeuge sprach die Täterin daraufhin an und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei genauerer Betrachtung fiel ihm auf, dass die Täterin ihre Handtasche so präpariert hatte, dass das mitgeführte Diebesgut beim Verlassen des Geschäftes keinen Alarm ausgelöst hätte. Die polizeibekannte Frau, die bei Tatausführung unter Drogeneinfluss stand, konnte durch die Beamten vorläufig festgenommen werden. Nach anschließenden Ermittlungen und der Vernehmung konnte die Diebin die Polizei wieder verlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Kathryn Landwehrmeyer (KL), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell