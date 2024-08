POL-FR: Freiburg-Wiehre: 52-Jähriger auf Straße ausgeraubt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 18.08.2024, in dem Zeitraum zwischen 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, wurde von einem Fahrradträger, welcher an einem Pkw angebracht war, ein hochwertiges Pedelec der Marke Haibike entwendet. Der Pkw stand in Eichsel in der Birsstraße in Höhe der Abzweigung zur Kapelle. Der Diebsstahlschaden soll 8.000 Euro betragen. Medienrückfragen bitte an: ...

