Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Streifvorgang auf Rührbergstrecke - Traktorfahrer gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 28.06.2024, gegen 14.50 Uhr, soll auf der Kreisstraße 6332 ein an einem Traktor angebrachtes Arbeitsgerät die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden schwarzen BMW gestreift haben. Die 66-Jährige BMW-Fahrerin befuhr die Kreisstraße von Inzlingen kommend, als ihr nach dem Ortsausgang Rührberg ein Traktor entgegenkam und dessen Arbeitsgerät in den Fahrstreifen der BMW-Fahrerin hineingeragt haben soll. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Es könnte sein, dass der Traktorfahrer den Streifvorgang gar nicht bemerkte.

Der Traktorfahrer möge sich bitte mit dem Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, in Verbindung setzen. Ebenso Zeugen, welche Hinweise zu dem Traktor geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell