POL-FR: Waldshut-Tiengen Ortsteil Waldshut: Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht auf einem Parkplatz

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 19.10.2023, in dem Zeitraum zwischen 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr, entwendete ein Unbekannter beim Sportplatz in Hauingen drei Mobiltelefone aus einer Umkleidekabine, während sich die Spieler beim Fußballtraining auf dem Platz befanden. Die Höhe des Diebstahlschadens ist hier nicht bekannt. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel ...

