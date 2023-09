POL-FR: Riegel: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Ein schwarzer BMW mit Firmenaufschrift wurde in der Nacht von Donnerstag, 28.09.2029 auf Freitag, 29.09.2023 von Unbekannten im Müllerweg entwendet. Der BMW-Besitzer konnte sein Fahrzeug im Anschluss orten und am Ende wurde das verlassene Fahrzeug in Frankreich wieder aufgefunden. Das Kriminalkommissariat Lörrach (07621/1760) bittet Zeugen, welchen das Auto in der Nacht in Haagen aufgefallen war, sich ...

