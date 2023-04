Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht nach Kollision mit Gegenverkehr. Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Lkr. Lörrach

- Zell im Wiesental-Adelsberg

Am 22.04.2023 gegen 09:35 Uhr ereignete sich auf der L 140, Ortseingang Adelsberg, ein Verkehrsunfall, bei welchem ein PKW mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammenstieß. Hierdurch wurde der PKW an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der Fahrer des Kleintransporters soll nach dem Unfallgeschehen widerrechtlich in Fahrtrichtung Zell im Wiesental weitergefahren sein. Das unfallverursachende Fahrzeug müsste an der linken Fahrzeugfront einen Schaden aufweisen. Hinweise zum amtlichen Kennzeichen liegen bislang keine vor. Bei dem Fahrer des Kleintransporters soll es sich um einen Mann zwischen 40 und 50 Jahren mit südländischem Aussehen und dunklen Haaren gehandelt haben. Hinter dem sich entfernenden Kleintransporter befanden sich zwei PKW, dessen fahrzeugführende Personen und mögliche Insassen gebeten werden sich an das örtlich zuständige Polizeirevier Schopfheim zu wenden. Auch jene Personen, welche Hinweise zum gesuchten Fahrzeug geben können, sind angehalten sich unter 07622-666980 zu melden.

FLZ / RM

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell