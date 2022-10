Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - March-Buchheim: Gewässerverunreinigung durch Öl

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - March-Buchheim: Am Donnerstag, 27.10.2022, wurden Polizei und Feuerwehr gegen 17:00 Uhr darüber informiert, dass in der Straße "Am Untergrün" Öl in den Stegenbach gelangen würde. Vor Ort konnte dies bestätigt und durch die Feuerwehr eine Ölsperre eingerichtet werden. Der Fachdienst Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell