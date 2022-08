Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in Entsorgungsbetrieb - Freilager und Halle betroffen - Kurzfristig hohe Flammenbildung neben Autobahn - bislang keine Meldung über verletzte Personen - Sachschaden

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

Gemeinde Riegel am Kaiserstuhl

Am 10.08.2022 gegen 03:40 Uhr meldeten mehrere Notrufteilnehmer einen starken Brand direkt neben der Autobahn im Gewerbegebiet Oberwald bei Riegel. Wie sich herausstellte geriet ein Haufen mit frei gelagertem Müll auf dem Hof des Entsorgungsbetriebes in Brand. Dieser Brand griff kurze Zeit später Müll über, welcher in einer offenen Halle auf dem Gelände gelagert war.

Die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr begann umgehend mit Löscharbeiten und konnte so den Brand schnell eindämmen und ein Übergreifen auf benachbarte Betriebe verhindern.

Schon nach kurzer Zeit konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Derzeit finden noch Nachlöscharbeiten - vor allem in der Halle - statt und letzte Glutnester werden bekämpft.

Durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehr konnte ein größeres Schadensausmaß verhindert werden. Dennoch wird sich der Sachschaden vermutlich auf einen hohen fünfstelligen Betrag belaufen.

Die Brandursache ist bislang völlig unbekannt.

Stand: 05:15 Uhr

FLZ/mt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell