POL-FR: LKr Emmendingen, Waldkirch: Wenig Sicht

Am Mittwochnachmittag befuhr eine 1949 geborene Frau mit ihrem elektrisch unterstützten Fahrrad den neuen Jünglingssteg in Richtung Stadtmitte. Sie hatte vor, über die leicht ansteigende Passage über die Ringstraße in die Engelstraße einzufahren. Hierbei beachtete sie nicht, dass sich von rechts aus der Ringstraße kommend ein Auto näherte. Grundsätzlich gilt an dieser Stelle Rechts vor Links. Aufgrund der Sichtverhältnisse ist es dort auch für Fahrradfahrer erforderlich, sich in den Kreuzungsbereich "hineinzutasten". Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Verlauf die Fahrradfahrerin stürzte und sich Verletzungen zuzog. Einen Schutzhelm trug die Radfahrerin leider nicht. An Rad und Auto entstand Sachschaden. Nach aktuellem Ermittlungsstand muss die Polizei auch dem Autofahrer, den nicht weit genug rechts fuhr, ein Fehlverhalten vorwerfen. Die Ermittlungen dauern an.

