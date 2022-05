Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wyhl am Kaiserstuhl: Hinweis auf Waffen und verbotene Gegenstände - Polizei durchsucht Wohnung - Zwei Personen vorläufig festgenommen

Die Polizei hat in Wyhl am Kaiserstuhl am 10.05.2022 einen 55-jährigen Mann widerstandslos festgenommen. Er und seine Ehefrau stehen in Verdacht, im Besitz von verbotenen Waffen und Gegenständen zu sein. Am Nachmittag hat die Polizei mit der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen begonnen. Da eine Gefährdung eingesetzter Polizeikräfte im Zuge der polizeilichen Maßnahmen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Spezialeinheiten hinzugezogen.

Durch diese konnte der 55-jährige Mann gegen 16.45 Uhr in der Nähe seiner Wohnung widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Die 53-jährige Ehefrau des Mannes wurde am Nachmittag im Bereich des Hauptbahnhofs Emmendingen widerstandslos vorläufig festgenommen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Bei beiden festgenommenen Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige, die nach aktuellem Kenntnisstand polizeilich bisher nicht in Erscheinung getreten sind.

