Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen: Unfallflucht auf der Bundesstraße 317 - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 02.01.2022, gegen 16.10 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Audi A 1 die Bundesstraße 317 von Zell im Wiesental kommend in Richtung Schopfheim. In Höhe von Hausen soll ihm ein Pkw auf seiner Fahrspur entgegengekommen sein, welcher wohl einen weiteren Pkw überholte. Um eine Frontalkollision zu verhindern sei der 26-Jährige mit seinem Audi nach rechts ausgewichen und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Audifahrer wurde nicht verletzt. Der Sachschaden am Audi beträgt etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim sucht Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallhergang und / oder dem Überholer machen können. Gesucht wird auch der Fahrzeugführer, welcher überholt wurde. Weitere Angaben zu diesen beiden Fahrzeugen liegen der Polizei nicht vor. Das Polizeirevier nimmt unter der Telefonnummer 07622 666980 Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell