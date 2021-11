Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Heckscheibe zerschlagen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

An einem VW Golf wurde zwischen Sonntag, 14.11.2021, 22.00 Uhr und Montagmorgen, 15.11.2021 die Heckscheibe mit einem unbekannten Werkzeug eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Golf war im oben genannten Zeitpunkt in der Kirchstraße geparkt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

