POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Radfahrern - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine 76-jährige Radfahrerin befuhr wohl am Freitag, 12.11.2021, gegen 13.00 Uhr, den Fußweg links neben der Schwarzwaldstraße bei der Milkastraße. An der Lichtzeichenanlage für Fußgänger und Radfahrer sei sie bei Grün losgefahren und wollte auf der dortigen Furt die Gretherstraße überqueren. Auf der Fahrbahn der Gretherstraße soll von links ein Radfahrer gekommen sein, welche sein Rotlicht missachtet habe und dann ebenfalls über die Furt nach links in Richtung Schwarzwaldstraße abbog. Auf der Furt muss es wohl zu einem Streifvorgang zwischen den beiden Radfahrern gekommen sein und in der Folge sei die 76-Jährige gestürzt. Durch den Sturz zog sie sich leichte Prellungen zu. Der Radfahrer half der 76-Jährigen auf und habe ihr angeboten ihr Fahrrad nach Hause zu bringen. Die Dame verneinte und ließ sich von einem Taxi nach Hause bringen. Ein Austausch der Personalien sei vergessen worden. Zu dem Radfahrer ist nicht viel bekannt. Er könnte zwischen 17 und 20 Jahre alt sein. Es wird vermutet, dass es sich vielleicht um einen Schüler handeln könnte. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder/und dem Radfahrer geben können.

