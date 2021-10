Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Kollision zwischen Fahrradfahrer und LKW - Fahrradfahrer leichtverletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 14.10.2021, gegen 11:10 Uhr, kam es zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem Fahrradfahrer. Der 17-jährige Fahrradfahrer befuhr den Radweg der Hardstraße von Grenzach kommend in Richtung Wyhlen. An der Einmündung der Südstraße missachtete der junge Mann die Vorfahrt des von rechts kommenden LKW und stieß gegen dessen Bereifung auf Höhe der zweiten Achse. Während das Fahrrad unter den LKW geriet, wurde der 17-Jährige glücklicherweise nicht überrollt. Er wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht, ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro entstand lediglich am Fahrrad.

ma/ab

