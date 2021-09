Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gutach: Ärgerliche Farbschmierereien

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 31.08.2021, verunstalteten vermutlich zwei Täter das Eigentum anderer Mitbürger und öffentliche Flächen mit Sprühlack.

Unter anderem wurden an Hausfassaden in der Elzstraße un Gutach und an der neuen Sitzbank der Bushaltestelle in der Landstraße größtenteils unleserliche Schmierereien hinterlassen.

Deren Entfernung wird die Eigentümer mehrere hundert Euro kosten, weshalb die Polizei um sachdienliche Hinweise bittet, damit sich die Geschädigten mit den ihnen entstehenden Kosten an die Verursacher wenden können.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel.: 07681/4074-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell