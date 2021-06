Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Pkw auf Pendlerparkplatz aufgebrochen

Freiburg (ots)

Auf dem Pendlerparkplatz bei der Autobahnanschlussstelle Efringen-Kirchen wurde am Dienstag, 08.06.2021, zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr, an einem Pkw, Hyndai, die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine Weekender-Tasche der Marke GUESS gestohlen. In der Tasche befand sich unter anderem ein iPhone sowie ein Schlüsselbund. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell