POL-FR: Nimburg-Bottingen: Sachbeschädigung an geparktem Auto - Zeugen gesucht

Zwischen Mittwochabend (19.05.), 20.00 Uhr und Donnerstagmittag, 20.05.2021, 14.30 Uhr, wurde in der Nimburger Straße in Nimburg-Bottingen, ein an der Bushaltestelle der Winzergenossenschaft geparkter BMW (schwarz, 1er Serie) mutwillig zerkratzt. Im Weiteren wurde das Fahrzeug auf unbekannte Weise geöffnet und eine Flasche Milch auf die Sitzpolster ausgeleert. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-7582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können.

