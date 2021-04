Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 03.04.2021, gegen 22.10 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten, wie ein junger Mann, im Leuselhardtweg, den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeuges abtrat. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem jungen Mann verlief erfolglos. Bei einer Nachschau an der Tatörtlichkeit konnte ein weiteres Fahrzeug festgestellt werden, an welchem auch ein Außenspiegel beschädigt wurde. Ebenso bei einem Fahrzeug, welches im Tannenweg geparkt war. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Der junge Mann soll schlank und etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Er war wohl dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze auf. Auffallend war der schwankende / torkelnde Gang des jungen Mannes. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem jungen Mann geben können.

