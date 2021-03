Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pkw durch unbekannten Täter mit Farbe besprüht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch]

In der Nacht vom 12.03.2021 auf den 13.03.2021, besprühte eine unbekannte Person die Räder eines Pkws mit gelber Farbe.

Der geschädigte Fahrzeuglenker stellte seinen Pkw im o.g. Zeitraum in der Kolumban-Kayser-Straße in Lenzkirch, vor seinem Wohnhaus, ab und stellte am nächsten Tag einen erheblichen Sachschaden an den Reifen, sowie den Felgen seines Fahrzeugs fest.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell