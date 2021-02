Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Kandel: Moderner Meldeweg

Waldkirch: Gasgeruch auf dem Marktplatz

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Trotz moderner Zeiten nahm die Meldung über einen Gleitschirmunfall am Kandel in den letzten Tagen einen merkwürdigen Lauf: Über "soziale" Medien veröffentlichte wohl der Pilot eines Gleitschirms, wie er in einem Baum notlandet und hierbei einen vermutlich scherzhaft gemeinten Kommentar abgibt. Aufgrund dieser Veröffentlichung meldeten sich dann Bürger über Umwege bei Bergwacht, Gleitschirmverein und Polizei. Im Baum konnte nur noch der hängengebliebene Schirm des sehr wahrscheinlich unverletzten Piloten vorgefunden werden. Dieser wurde - auch um weiteren Meldungen vorzubeugen - durch die Bergwacht geborgen. Bislang ist der Polizei der Pilot dieser Aktion noch nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Am Freitag musste gegen 23:45 Uhr die sogenannte integrierte Leitstelle von Feuerwehr und DRK informiert werden, weil deutlich Gasgeruch wahrnehmbar war. Gewohnt schnell waren entsprechend Einsatzkräfte vor Ort und es konnte festgestellt werden, dass ein Defekt in einer Badtherme verantwortlich war. Die Gefahr konnte beseitigt werden.

