Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Vandalen am Werk - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Samstag, 20.02.2021, haben Unbekannte im Scheffelpark in Bad Säckingen ein Verkehrszeichen samt Betonsockel aus dem Boden gerissen und in Richtung einer nahen gelegenen Unterführung geschleift. Außerdem wurde in dieser Nacht der gesamte Park stark vermüllt. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) bittet um sachdienliche Hinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell