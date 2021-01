Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte Täter sind vergangener Woche in der Nacht zwischen Mittwoch, 13.01.2021, und Donnerstag, 14.01.2021, in der Jahnstraße in Emmendingen, in die Gewerbliche und Hauswirtschaftlich-Sozialpflegerische Schule eingebrochen.

Dabei wurde ein Fensterelement des Musiksaals im Erdgeschoss eingedrückt. Entwendet wurden u.a. ein Apple-Computer und eine Trommel der Marke Surdo. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft machen können.

