Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B31 Titisee-Neustadt - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

FreiburgFreiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Titisee-Neustadt

Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am 25.12.2020, 15.50Uhr in Titisee-Neustadt, Höhe Badeparadies. Ein 35jähriger Autofahrer kam aus Unachtsamkeit von Freiburg kommend nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Lieferwagen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca 25.000,- Euro. Zu Verletzungen der Fahrzeuginsassen kam es nicht. Der Unfall wurde durch das Polizeirevier Titisee-Neustadt aufgenommen.

Polizeirevier Titisee-Neustadt/HjS FLZ / ds

