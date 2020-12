Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Gartenhütte durch Brand zerstört

FreiburgFreiburg (ots)

Am Mittwoch, 02.12.2020, hat eine Gartenhütte einer Gartenanlage in der Straße Gettnau gebrannt. Gegen 20:00 Uhr meldete die 56- jährige Eigentümerin aufsteigenden Rauch aus ihrer Gartenhütte, bei Eintreffen der Polizei drang bereits offenes Feuer aus der Hütte. Die Feuerwehr war mit 15 Mann vor Ort und konnte das Feuer bändigen. Bei den Löscharbeiten fand die Feuerwehr eine Gasflasche mit angebrachtem Heizstrahler in der Hütte, welche als Brandherd mit hoher Wahrscheinlichkeit in Frage kommen könnte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000- 5.000 Euro. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Fabienne Mohr

Telefon: 07741/ 8316-202

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell