Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Mehrere Pkw beschädigt

FreiburgFreiburg (ots)

Zu Sachbeschädigungen an mehreren Pkw kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (20./21.11.2020) in der Neunbronnstraße in Emmendingen. Bislang unbekannte Täterchaft trat, vermutlich im Vorbeigehen, die Seitenspiegel an mindestens fünf Fahrzeugen ab. Der Schaden geht in die mehrere hundert Euro.

Zeugen der Tat oder weitere Geschädigte werden gebeten sich beim Polizeirevier Emmendingen unter 07641/582-0 zu melden.

