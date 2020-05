Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Streit an der Haltestelle

Freiburg (ots)

Zu einer Außerneidersetzung zwischen einer Personengruppe und einer männlichen Person kam es am Sonntagmorgen, 24.05.2020, gegen 05.10 Uhr, an der Straßenbahnhaltestelle Stadttheater. In Folge eines verbalen Streits kam es zum Schlagabtausch zwischen drei der Personen, welche von der Polizei getrennt wurden. Ein 28-jähriger wurde mit blutenden Verletzung vom DRK ins Krankenhaus verbracht. Die anderen beiden, 22 und 24 Jahre alt, wurden auf dem Polizeirevier untersucht, brauchten aber keine weitere Behandlung. Worum es in dem Streit ging ist unklar. Alle drei Männer standen unter Alkohol. Die Polizei war mit fünf Streifen vor Ort.

md/ma

