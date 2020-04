Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: +++ Folgemeldung: Freiburg: Paduaallee - Schwerer Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, den 02.04.2020 ereignete sich um 07:19 Uhr an der Ausfahrt der Bus-Wendeschleife Paduaalle ein schwerer Verkehrsunfall. Nach aktuellem Ermittlungsstand beabsichtigte ein LKW-Fahrer die Bus-Wendeschleife nach links auf die Breisgauerstraße zu verlassen. Zeitgleich fuhr ein Fahrradfahrer aus der diagonal gegenüberliegenden Ausfahrt des P+R Parkplatzes und fuhr seinerseits, verbotswidrig nach links auf die Breisgauerstraße ein, wo sich sein Weg mit dem des LKWs kreuzte, so dass es zum Unfall kam.

Die Unfallstelle ist zwischenzeitlich geräumt, so dass die Einschränkungen die sich während der Unfallaufnahme im ÖPNV ergaben, nicht mehr bestehen.

Es wird nachberichtet.

+++ Erstmeldung: Freiburg: Paduaalle - Schwerer Verkehrsunfall

02.04.2020, 08:53 Uhr

Freiburg Heute Morgen ereignete sich an der Ausfahrt der Bushaltestelle Paduaallee zur Breisgauer Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 07:20 Uhr kollidierte dort ein Fahrradfahrer mit einem LKW.

Es wird nachberichtet.

