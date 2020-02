Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Reifen an mehreren Fahrzeugen zerstochen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Samstag auf Sonntag, 15./16.02.20, wurde auf einem Parkplatz in der Gerhart-Hauptmann-Straße an vier Fahrzeugen jeweils ein Vorderreifen zerstochen. Der Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, denen im Zeitraum von 22 bis 08 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße aufgefallen sind.

Am Sonntag, 16.02.20, gegen 04.45 Uhr, wurden in der Wiesentalstraße an fünf Autos ebenfalls jeweils ein Reifen zerstochen. Auch hier sucht das Polizeirevier Lörrach Zeugen. Ob ein Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen in der Gerhart-Hauptmann-Straße besteht ist nicht bekannt.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell