POL-FR: Lörrach: Taxifahrer geschlagen

Am Montag, 06.01.20, gegen 02.45 Uhr, sprach ein 49-jähriger Taxifahrer einen Mann an, der bei einem Haus in der Schwarzwaldstraße einen Papierstapel entzündet hatte. Der Mann soll daraufhin sofort aggressiv reagiert haben und den Taxi-Fahrer mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die hinzugerufene Polizei konnte den 27-jährigen Mann in Gewahrsam nehmen. Aufgrund seines Verhaltens wurde er nach Vorstellung bei einem Arzt in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Der Taxi-Fahrer musste im Krankenhaus behandelt werden. Das Polizeirevier Lörrach führt die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

