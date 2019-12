Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Einbrüche in Kindergärten - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zwischen Montagnachmittag, 02.12.19, und Dienstagmorgen wurde in die Kindergärten in Liel und Obereggenen eingebrochen. In beiden Fällen wurde ein Fenster aufgehebelt und so die Räume betreten. Durch die unbekannte Täterschaft wurden niedrige Bargeldsummen entwendet. Der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 97780-0, sucht Zeugen.

