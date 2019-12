Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Vorfahrtsverletzung fordert eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Eine leichtverletzte Frau hat ein Verkehrsunfall am Montagabend, 02.12.2019, in WT-Tiengen gefordert. Gegen 18:15 Uhr hatte eine 48 Jahre alte VW-Fahrerin die Vorfahrt eines Peugeot an der Einmündung der Ostpreußenstraße zur Wutachstraße missachtet. Die Autos stießen zusammen, die 36-jährige Peugeot-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus. Beide Autos blieben fahrbereit.

