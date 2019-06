Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee - Versuchter Aufbruch eines Parkscheinautomaten

Freiburg (ots)

Schluchsee, Bahnhofstraße, Parkplatz - In der Zeit vom 07.06. bis 11.06.2019 wurde durch bislang unbekannten Täter versucht mittels spitzem Hebelwerkzeug den Parkscheinautomaten, welcher auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße aufgestellt ist, aufzubrechen. Bei diesem Versuch, welcher misslang entstand ein Schaden von ca. 200.- Euro. Der Schaden wurde durch Mitarbeiter der Gemeinde Schluchsee am Morgen des 11.06. um 08:30 Uhr festgestellt. Täterhinweise liegen keine vor. Zeugen die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben die die Ermittlungen des zuständigen Polizeiposten Lenzkirch untersützen, dürfen sich gerne beim Polizeiposten Lenzkirch unter der Telefonnummer: 07653/964390 oder dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel: 07651/93360 melden.

Medienrückfragen bitte an:



Roland Zaubitzer

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 / 9336 - 120

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell