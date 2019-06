Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Motorradfahrer stürzt nach Überholmanöver - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Bei einem Überholmanöver auf der L 146 bei Menzenschwand hat ein Motorradfahrer am Montag, 03.06.2019, die Kontrolle über seine Maschine verloren und ist schwer gestürzt. Der 53-jährige kam mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik. Kurz vor 12:00 Uhr war der Mann auf der Landstraße von Schluchsee nach Menzenschwand unterwegs und hatte ausgangs einer Linkskurve trotz Gegenverkehrs ein vorausfahrendes Motorrad überholt. Als er die entgegenkommenden Fahrzeuge bemerkte, scherte er wieder ruckartig ein. Allerdings war seine Geschwindigkeit viel zu hoch, so dass er die Kontrolle über die KTM verlor. Der Motorradfahrer rutschte von der Straße und kam an einem Abhang zum Liegen. Mit einem Rettungshubschrauber erfolgte seine Verlegung in ein Krankenhaus. Während den Rettungsmaßnahmen war die Straße komplett gesperrt. Die Feuerwehr unterstützte die Rettungskräfte. Das Motorrad, das in eine Leitplanke krachte, wurde schwer beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei rund 2000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell